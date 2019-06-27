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Четверг, 27 июня 2019, 10:30 мск

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Слух дня: Эрдоган не приедет в Екатеринбург на GMIS, с Путиным – непонятно

В Екатеринбург приехала группа специалистов, которая занимается подготовкой визита первых лиц государств, участвующих в саммите GMIS. Он, напомним, пройдет параллельно с «Иннопромом», который запланирован на 7-11 июля. По слухам, число глав государств, которые посетят Глобальный саммит производства и индустриалзиации, резко сократилось.

Изначально в Екатеринбурге ждали лидеров 20 стран. Источники «Нового Дня» сообщают, например, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не приедет на Урал. До сих пор неясно, прилетит ли в Екатеринбург и Владимир Путин, хотя ранее о такой возможности говорил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Екатеринбург, служба информации

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