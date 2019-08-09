Слух дня: протестную акцию в Екатеринбурге разрешили, чтобы обновить списки недовольных

В информационном пространстве Екатеринбурга прозвучала любопытная версия, почему областное министерство общественной безопасности не стало запрещать пикет в поддержку участников московских акций.

Как сообщил источник «Нового Дня» в компетентных органах, перед ними поставлена задача обновить и дополнить списки граждан, склонных к участию в протестных акциях. Лучший способ для этого – собрать их всех в одном месте. «Сначала «опасных» переписали на сквере (у драмтеатра, где крупный бизнес хотел построить храм святой Екатерины – прим.ред.). Сейчас будут искать подтверждения этой опасности», – добавляет источник. Кроме того, после обновления списков можно будет проверить, не засветился ли кто-то из этих екатеринбуржцев во время протестных акций в Москве. Кстати, такая же информация расходится и по каналам, близким к администрации Екатеринбурга. Возможно, таким нехитрым способом чиновники решают собственную задачу – «снизить явку» на завтрашнее мероприятие.

Напомним, 6 августа свердловские чиновники согласовали акцию екатеринбургского штаба Навального в знак солидарности с московскими оппозиционерами, которые не были допущены до участия в выборах в Мосгордуму. Пикет пройдет завтра, 10 августа, в сквере на улице Большакова около ледового дворца спорта. Добавим, что в этот же день сеть штабов Навального организует пикеты и митинги по всей России. Цель акций – выступление в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, а также призывы к освобождению всех арестованных участников московских протестов. Добавим, на несанкционированных акциях в Москве, которые продолжаются с 14 июля, было задержано, по разным данным, от 1,5 до 2 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.08.19

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