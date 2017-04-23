Франция выбирает президента / Эксперты не берутся предсказывать исход первого тура

Публикации за 23.04.17

Во Франции стартовали президентские выборы. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Чтобы избежать утечек данных о результатах голосования, экзитполы не проводятся. По данным опроса, проведенного перед началом голосования, фаворитами гонки считаются Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон.

По всей Франции открылись 67 тысяч избирательных участков, на которых смогут проголосовать 47 млн французов. Для охраны правопорядка задействованы 50 тысяч полицейских. Выборы завершатся в 20:00 по местному времени (21:00 мск), однако первые результаты будут объявлены в 19:00 (20:00 мск), после того как в малых городах начнется подсчет бюллетеней.

Голосование в ряде зарубежных территорий началось вчера, французские СМИ отметили низкую явку в некоторых префектурах. Так во Французской Гвиане, где проходят массовые социальные протесты, этот показатель составляет чуть более 37%, в Гваделупе – 34,17%, на Мартинике – 34,82%, на островах Сен-Пьер и Микелон – 49,1%.

В президентской гонке участвуют 11 кандидатов. По прогнозам аналитиков, наибольшие шансы выхода во второй тур имеют основатель движения «На марше» Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и представитель движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Кроме того, в борьбе за президентское кресло принимают участие член правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Народного республиканского союза» Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, основатель партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.

Политологи не берутся с уверенностью утверждать, кто из кандидатов пробьется во второй тур. Так эксперт по Франции из Центра изучения кризисного общества Александр Вершинин отмечает, что большинство претендентов не представили цельных программ, их предложения мозаичны. «Наиболее характерный пример – программа Макрона, которая сложена из разных фрагментов. Он взял самые популярные лозунги и составил из них центристскую программу. Марин Ле Пен сделала то же самое, только с правым уклоном. Эксперты солидарны в оценках инициатив Жан-Люка Меланшона и называют его программу «фантастической» и «оторванной от реальности», – цитирует слова эксперта RT.

Аналитики HSBC также считают исход первого тура непредсказуемым. По базовому сценарию банка, в первом туре наибольшее количество голосов наберет Ле Пен, за ней с небольшим отставанием будет следовать Эммануэль Макрон. Этот прогноз подтверждают, данные соцопроса, проведенного перед выборами, согласно полученной информации, центрист и лидер «Национального фронта» получат около 23% голосов избирателей. Третью строчку занимает лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон – 19,5%. В целом явка составит 76-80%, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса BVA.

Второй тур выборов президента Франции назначен на 7 мая.

Париж, Зоя Осколкова

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