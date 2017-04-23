Выборы во Франции могут обернуться протестами: один из кандидатов включил административный ресурс

Публикации за 23.04.17

Демократическая Франция удивила весь мир: во время первого тура президентских выборов государство подключило административный ресурс и пытается обеспечить лидерство своего кандидата – бывшего министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэля Макрона. Об этом в интервью РИА «Новый День» сообщил российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, который сейчас наблюдает за ходом голосования в Париже.

Эксперт обратил внимание, что в середине дня одно из провластных СМИ опубликовало данные предварительного подсчета голосов в пользу Макрона.

«За четыре часа до закрытия избирательных участков был сделан вброс результатов неких промежуточных еxit poll, в которых пытаются преувеличить результаты Макрона. По этим данным, он обходит лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Это вброс в медиа через государственное агентство тиражируется на весь мир. Это форма давления на избирателей», – подчеркнул Мартынов.

По словам эксперта, это известная технология манипуляции. «По той информации, которая у меня есть, исходя из общения с французскими экспертами, действительно, кандидат (Макрон) пользуется полным административным ресурсом, и по сути является продуктом действующей власти. На него работает весь административный и медийный ресурс, который находится под влиянием государственных органов», – отметил Мартынов.

Политолог обратил внимание, что публикация предварительных данных итогов голосования до закрытия избирательных участков не допустима.

«Во многих странах мирах запрещены публикации любых данных экзитпулов до закрытия избирательных участков, чтобы не оказывать давление на тех избирателей, кто еще не проголосовал. Это всегда было нормой. И вот, в одной из ведущих стран Европейского союза, в родоначальнице современной демократии, во Франции, Пятой республике мы видим подобные манипулятивные технологии давления на мнение избирателей. Это удивительно», – подчеркнул он.

В этой связи политолог отметил, что использование подобных технологий ставит под сомнение и возможность честного подсчета голосов. «При применении административного ресурса возможен нечестный подсчет. Мысли такие возникают, когда мы видим такие прямые и незатейливые приемы давления на избирателей», – сказал Мартынов и добавил, что Макрон не пользуется широкой поддержкой избирателей в Париже и многих районах Франции.

«Это технология, которая позволяет подтянуть неопределившихся избирателей «за» нужного кандидата и потом объяснить, почему подсчет голосов будет не в пользу Ле Пен», – констатировал Мартынов.

Он также отметил, что это касается и якобы лидирующего в трех французских заморских территориях – Сен-Пьере, Микелоне, Мартинике и Гвиане главы «Левой партии» Жан-Люка Меланшона. «Эти данные никто проверять не будет, но вброс уже мог повлиять на результаты», – выразил опасение эксперт.

По его словам, последние события сильно возмутили сторонников Ле Пен. «Ее сторонники уже заявили, что в случае некорректного подсчета голосов они выйдут на протестные акции», – сообщил Мартынов.

Он также отметил, что интерес граждан Франции к выборам высокий, и если все «останется в рамках приличия», то во второй тур выйдет Ле Пен и бывший премьер-министр страны, республиканец Франсуа Фийон.

«Последняя волна активности ближе к закрытию, часа за два. Если все будет подсчитано честно, я думаю, что в итоге второй тур будет за Фийоном и Ле Пен. Хотя судя по тому, как все развивается, сценарий может быть любой. Все зависит от позиции властей»,– заключил он.

Напомним, сегодня проходит первый тур выборов президента во Франции. Эксперты фиксируют высокую явку на избирательные участки. На 18:00, по данным министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, явка составила 69,42%.

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