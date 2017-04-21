Алексей Мартынов: Франция не получит нового Шарля де Голля / … но для России все кандидаты в президенты «безопасны»

Публикации за 21.04.17

Запрос французов на появление нового Шарля де Голля на предстоящих в воскресенье выборах президента реализован не будет – среди кандидатов нет личности подобного масштаба. Однако с большой долей вероятности победителем станет бывший премьер-министр страны, республиканец Франсуа Фийон. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В то же время эксперт отметил, что «геополитическая турбулентность», которая наиболее ярко проявилась во время победы Дональда Трампа на выборах в президента США, оставляет возможность для сюрпризов.

Появление нового Шарля де Голля откладывается

Мартынов подчеркнул, что французы ждут появления нового «вождя», «гражданского монарха» с непререкаемым авторитетом, который вернет Франции «былое величие и должное значение».

«Франция «беременна» новым де Голлем. Она ждет и требует появления на своей политической сцене нового де Голля. Но, к сожалению, личности его масштабов и масштабов его идей среди кандидатов на пост президента французы сегодня не видят», – констатировал политолог.

С его точки зрения, именно этим обусловлено, что «четверка лидеров», согласно данным социологических опросов, подходит к началу первого тура голосования, который состоится в воскресенье, 23 апреля, «ноздря к ноздре».

«У всех приблизительно по 20%. У коммуниста (Жан-Люк Меланшон – лидер «Левой партии») меньше на 1%, у консерватора Фийона – 20%, 21% – у Макрона (Эммануэль Макрон – бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции) и 22% – у Ле Пен (Марин Ле Пен – лидер политической партии «Национальный фронт»)», – отметил он.

Мартынов обратил внимание, что выборы во Франции с большой вероятностью пройдут в два тура «по неписанной традиции Пятой республики».

«Макрон стал спойлером, который гарантирует второй тур», – считает эксперт. По его оценке, бывший министр экономики Франции – «явно синтетический проект», который благодаря американским политтехнологиям «отобрал у кандидатов по 5%» от их поддержки.

«Макрон – это такой политтехнологический «Макдоналдс», который провел типичную американскую кампанию. Судя по подчерку его предвыборной кампании, я не исключаю, что у него работают американские технологи. Малоизвестный на политическом поле, пусть даже бывший министр экономики, он вышел в четверку лидеров и смог соперничать со старыми лидерами французской политики», – отметил Мартынов.

«Понятно, что там нет глубины. Его поверхностность чувствуют и французские избиратели тоже. Я думаю, что шансов у Макрона попасть во второй тур не так много», – прогнозирует политолог.

В этой связи он обратил внимание на то, что электорат Макрона после того, как он вылетит из предвыборной гонки, разделится между другими кандидатами.

«Кто будет во втором туре – вопрос. Но, дистанционно наблюдая за всеми процессами, можно сказать, что во втором туре будет Марин Ле Пен и Франсуа Фийон», – сказал эксперт.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Мартынов отметил, что позиция Марин Ле Пен делает невозможным дальнейший рост ее электоральной поддержки.

«Она яркий политик. Но из-за некоторых радикальных взглядов, ее электорату некуда расти – проценты, которые она сейчас показывает, это и есть ее ядерный электорат. Что-то она доберет во втором туре, но я не думаю, что это будет много», – прокомментировал ситуацию политолог.

«Учитывая, что среди кандидатов нового де Голля явно нет, мне кажется, французскому избирателю крайне важна стабильность и предсказуемость политики. Если по этим двум критериям сравнивать кандидатов, которые, возможно, выйдут во второй тур – Ле Пен и Фийона – Фийон выглядит более соответствующим ожиданиям», – добавил Мартынов.

«Геополитическая турбулентность» делает возможным повторение «Трампсита» и Brexit

Эксперт обратил внимание, что исход президентской кампании во Франции может оказаться и совершенно неожиданным.

«Безусловно, мы это все говорим с поправкой «если». Мы живем в период геополитической турбулентности. Сегодня, в информационный век, турбулентность и геополитические бури в сжатом варианте «бурлят» в голове каждого гражданина, который является потребителем и отражателем информационных волн. Соответственно, здесь уже не вполне применимы те знания и законы электоральных процедур, в том числе и социологии, которые работали последние 30-40 лет», – сказал Мартынов.

«Все это мы видели на примере «Трампсита» – выборов президента в США, и Brexit – выхода Британии из Евросоюза. Тогда вся социология, вся логика накопленных знаний об электоральных процедурах говорили об одном, а результат получился другой», – напомнил эксперт.

С точки зрения Мартынова, такая новая реальность создает серьезные проблемы для прогнозов.

Комментируя вчерашние трагические события в центре Парижа, когда мужчина открыл стрельбу по полицейским, эксперт высказал мнение, что это ЧП мало способно повлиять на результаты выборов.

«Это не теракт в том смысле, к которому мы, к сожалению, уже привыкли. Сейчас на фоне террористической угрозы и миграционного кризиса во Франции заметно усилены меры правопорядка, вплоть до привлечения национальной гвардии. Это, скорее, была реакция местных маргиналов на жесткое закручивание гаек», – считает политолог.

По его мнению, доказательством этого служит и то, что мужчина открыл огонь не по мирному населению, а по полицейским. «Кампания (предвыборная) уже на финише. Конечно, кандидаты высказались по этому поводу, кто-то усилил свои тезисы, но я не думаю, что это принципиально повлияет на мнения французов и на ход голосования», – считает Мартынов.

Для России все кандидаты «безопасны»

Как отметил Мартынов, для России выборы нового президента Франции одинаково «безопасны».

«Во французском обществе есть серьезный запрос на восстановление полновесных отношений с Россией. В этом смысле российскому государству непринципиально, кого выберут французы своим президентом. В предвыборной риторике вся четверка, так или иначе, исходит из прагматичного подхода к отношениям с Россией», – сказал политолог.

«У кого-то позиция более радикальная, как у Ле Пен – выйти из Евросоюза, если им выкручивают руки и заставляют ссориться с Россией, Фийон более риторически спокоен, но по смыслу он говорит тоже самое», – обратил внимание Мартынов и добавил, что Фийон не призывает к выходу из ЕС, но отмечает необходимость восстановить «спокойные отношения» с Россией.

«Это будет выбор французского народа, и мы будем взаимодействовать с любым президентом, которого они выберут»», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

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