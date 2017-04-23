На выборах во Франции может произойти сбой, подобный «Трампситу» и Brexit / Эксклюзивное интервью с политологом Алексеем Мартыновым из Парижа

Публикации за 23.04.17

Сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов. По мнению российского политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, находящего сейчас в Париже, результаты голосования могут удивить французов, которые считают себя «родоначальниками и основоположниками современной парламентской демократии».

В интервью РИА «Новый День» эксперт отметил, что в настоящее время классическая электоральная социология не работает. «Это мы увидим во Франции. Несмотря на то, что французские эксперты снисходительно улыбаются в усы, когда вспоминаешь Brexit и «Трампсит» – якобы это англосаксы, у них всегда все не так, а мы родоначальники и основоположники современной парламентской демократии… но французы, так же, как и другие представители западного мира, являются потребителями глобальной информации, подвержены глобальным процессам. Оценивать виртуальное пространство в голове избирателя пока электоральная социология не научилась, поэтому она дает сбой в Британии, США, и, в скором времени, во Франции», – считает Мартынов.

В этой связи он обратил внимание, что несмотря на официальное завершение агитационной кампании кандидатов в президенты еще накануне дня голосования, в Интернете этот процесс идет до сих пор.

«Внешняя агитация практически вся убрана, я нашел только одно место, где не сняли плакаты, но они там все разрисованные. Но активно продолжается агитация в Интернете, хотя она не лобовая», – сообщил эксперт. По его оценке, учитывая огромное влияние Интернета, социальных сетей, можно прогнозировать, что это скажется на результатах выборов.

Комментируя общую остановку в Париже в день голосования, Мартынов обратил внимание, что, вопреки заявлениям социологов, явка на выборах, скорее всего, будет высокая.

«На участках очереди. Я думаю, явка будет высокая. Все идут активно: и средний возраст, и старшее поколение, и молодежь. Есть семьи с детьми и спортсмены, которые делают утреннюю пробежку и по дороге забегают на избирательный участок», – сказал он.

По словам Мартынова, атмосфера в Париже очень «корректная и спокойная». «Меры безопасности, конечно, повышены. Они были достаточно повышены всю компанию. К работе полиции привлечена и национальная гвардия. Но все спокойно», – заверил он.

Прогнозируя возможный результат первого тура, политолог подчеркнул, что сейчас общего мнения во французском экспертном сообществе нет, но практически все сходятся в том, что Жан-Люк Меланшон – лидер «Левой партии», который считался одним из фаворитов кампании, не пройдет во второй тур.

«Их мнения аргументированы и разнообразны: одни считают, что Ле Пен (Марин Ле Пен – лидер политической партии «Национальный фронт») не пройдет во второй тур, другие – что Макрон (Эммануэль Макрон – бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции) будет во втором туре, кто-то полагает, что Макрон будет с Фийоном. Но никто не считает, что у Меланшона есть шансы на второй тур», – отметил эксперт.

«Возможны и любые неожиданности. Но, судя по общественному настроению, моему общению с французами – и представителями экспертного общества, и простыми горожанами, таксистами, консьержами, случайными знакомыми – победителем будет не Ле Пен», – продолжил Мартынов.

Политолог подчеркнул, что в Париже Ле Пен «не любят» за ее резкость, но сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что лидер «Национального фронта» выйдет во второй тур, но после проиграет любому, кто пройдет вместе с ней.

«Париж – это, конечно, не вся Франция. Но, скорее всего, это будет Фийон (победителем, и как следствие, президентом)», – прогнозирует Мартынов.

Политолог пояснил, что бывший премьер-министр страны, республиканец Франсуа Фийон более других кандидатов способен реализовать запрос французов на стабильность.

«Французы неохотно говорят о своих политических предпочтениях. Если их спросить, за кого они собираются голосовать, они недоуменно поднимаю глаза вверх – это весьма интимный вопрос для французов. Эта особенность их отношения к выборам в целом. Я думаю, что в отсутствие такого яркого предложения и национального лидера, которого Франция ждет и требует, французы будут голосовать за стабильность и предсказуемость», – считает Мартынов.

Ранее в комментарии РИА «Новый День» Мартынов отмечал, что для России одинаково «безопасны» все кандидаты.

«Во французском обществе есть серьезный запрос на восстановление полновесных отношений с Россией. В этом смысле российскому государству непринципиально, кого выберут французы своим президентом. В предвыборной риторике вся четверка (фаворитов), так или иначе, исходит из прагматичного подхода к отношениям с Россией», – сказал политолог.

«Это будет выбор французского народа, и мы будем взаимодействовать с любым президентом, которого они выберут»», – подчеркнул он.

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