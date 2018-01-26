Скандал с агитацией за Путина: ЦИК возбудился на выборный флешмоб чиновников в Тамбове Памфилова велела проверить жалобы на массовую незаконную агитацию

Центризбирком России направит в Тамбовскую область рабочую группу для проверки сообщения о массовой незаконной агитации за Владимира Путина, проведенной местными чиновниками разного уровня посредством флешмоба. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу, подчеркнув, что не допустит «никаких нарушений, злоупотреблений, с чьей бы стороны они не происходили».

По ее словам, в Центральную избирательную комиссию поступили сообщения из Тамбовской области об «определенных нарушениях со стороны администрации и незаконной агитации». Памфилова добавила, что также поступили сигналы о нарушениях из Дагестана.

«Изучив все исходники, я даю поручение руководителю аппарата сформировать рабочие группы с выездом в эти два региона – в Тамбовскую область и Дагестан – для комплексной проверки по тому набору фактов, которые к нам поступили», – цитирует Памфилову ТАСС.

Накануне движение в защиту избирателей «Голос» опубликовало на своем сайте расследование, в котором утверждается, что в Тамбовской области бюджетников принуждают участвовать в агитации за кандидата в президенты, действующего главу государства Владимира Путина. Общественники обнаружили 190 аккаунтов тамбовских работников бюджетной сферы различного уровня, которые поставили на аватары в соцсетях изображения с хештегом #РоссииНуженПутин. При этом 98 из 190 человек установили слоган-агитку себе на аватар вместо своей фотографии в один день. Аналогичные слоганы в поддержку действующего президента были опубликованы на официальных страницах районных и областных администраций. В частности, незаконную агитацию заметили на страницах в Facebook информационного управления администрации Тамбова и Тамбовской городской думы.

Страницы информационного администрации Тамбова до публикации информации о нарушении и после (скриншот сайта golosinfo.org)

По утверждению «Голоса», подобная система выстроена по всей Тамбовской области. Среди участников этой кампании оказались сотрудники районных администраций, работники школ, загсов, пенсионного фонда и даже члены участковых избирательных комиссий, однако, по закону, им запрещено агитировать. По мнению движения в защиту избирателей, массовый флешмоб был организован губернатором Тамбовской области и региональным штабом Путина, которые «выстроили в регионе гигантскую машину поддержки кандидата Владимира Путина». «Согласованность действий участников, публикация материалов в рабочее время на официальных ресурсах администраций говорит о том, что акцию нельзя рассматривать как личную инициативу граждан, высказывающих свое личное мнение», – подчеркивается в расследовании.

Москва, Тамбов, служба информации РИА «Новый День»

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