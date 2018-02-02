ЦИК отказался считать нарушением чиновничий флешмоб в поддержку Путина

Глава аппарата ЦИК Сергей Даниленко по итогам поездки в Тамбов для проверки сообщения о незаконной агитации за Владимира Путина, проведенной почти 200 местными чиновниками разного уровня посредством флешмоба, заявил, что их действия не являются нарушением норм о предвыборной агитации.

Ранее движение в защиту избирателей «Голос» сообщило, что в Тамбовской области бюджетников принуждают участвовать в агитации за Путина. Общественники обнаружили 190 аккаунтов работников бюджетной сферы различного уровня, которые поставили на аватары в соцсетях изображения с хештегом #РоссииНуженПутин. Аналогичные слоганы в поддержку действующего президента были опубликованы на официальных страницах районных и областных администраций. Так, незаконную агитацию заметили на страницах в Facebook информационного управления администрации Тамбова и Тамбовской гордумы. По утверждению «Голоса», подобная система выстроена по всей Тамбовской области.

Представитель Центризбиркома объяснил, что массовая агитационная акция чиновников в поддержку Путина не является нарушением закона, поскольку служащие «использовали собственные аккаунты и по собственной инициативе», передают «Ведомости». Более того, заявил он, подобная ситуация не подпадает под правовое регулирование в рамках выборного законодательства.

Даниленко добавил, что ввиду того, что часть таких аккаунтов использовались для решения рабочих вопросов, то местным властям рекомендовано относиться к таким действиям «очень осторожно». По словам Даниленко, тамбовский губернатор заверил его, что уже «провели определенную работу».

Выборы президента РФ назначены на 18 марта. На данный момент предвыборную гонку продолжают 8 кандидатов. Путин заявился на выборы в качестве самовыдвиженца.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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