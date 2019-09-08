«Мы видели огромное количество нарушений, за которые никто не карал»: эксперт рассказал о самых грязных выборах-2019

Нарушения, которые были зафиксированы в ходе Единого дня голосования, не ставят под сомнение результаты выборов, при этом самой «грязной» кампанией отличился Хабаровский край. Такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» высказал известный политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в ходе главного политического шоу страны – «Ночь выборов-2019».

«По чистоте выборов больших вопросов и отклонений нет, в разных регионах по-разному, в большинстве – если сравнивать скорее не с прошлым годом, а с предшествующими такими же губернаторскими выборами – то количество нарушений и жалоб меньше, чем было, – отметил он. – Там, где выборы многоуровневые – это Хабаровский край, Иркутск, Москва, Питер, где много выборов одновременно, количество участников больше, соответственно, и друг на друга жалобы они подают больше».

Самой грязной кампанией, по мнению собеседника агентства, отличился Хабаровский край, где по итогам голосования на выборах в региональную Думу и довыборах в Госдуму лидирует ЛДПР, а «Единая Россия» терпит поражение.

«Там больше всего жалоб. К сожалению, ЛДПР там всеми силами стремится к власти, и мы уже в ходе выборов видели огромное количество нарушений, за которые стоило бы карать, но никто их не карал, – отметил Матвейчев. – В частности, там распространялось большое количество роликов, которые нарушали авторские права, использовались фотографии других людей. Приезжали агитировать депутаты, хотя Фургал (Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, – ред.) говорил, что он стоит над схваткой, но ничего не получилось: приезжали депутаты от ЛДПР из Госдумы. А в целом происшествий кардинального характера, которые бы поставили под сомнение результаты выборов – нет».

Что касается возможных изменений в избирательном законодательстве, необходимость которых ранее отмечала, в частности, глава ЦИК Элла Памфилова, то корректировке, как считает политолог, может подвергнуться сфера Интернета. «Корректировки выборного законодательства идут постоянно. 30 лет выборному процессу в России – и каждый год, каждые два года, вносятся какие-то изменения с учетом изменившейся практики, – пояснил Матвейчев. – Думаю, что будут расширяться возможности электронного голосования, и будут смотреть, как регламентировать агитацию в Интернете, потому что сейчас она очень слабо регулируется, и там очень много злоупотреблений»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.19

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