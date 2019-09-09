Губернаторские выборы ограничились одним туром: победу одержали все врио и действующие главы регионов

Губернаторские выборы, прошедшие в России 8 сентября, прошли в один тур. По итогам голосования победу одержали все врио и действующие руководители регионов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Так, выборы выиграли 13 чиновников, временно исполняющие обязанности глав регионов. Это Александр Осипов в Забайкальском крае (после обработки 100% бюллетеней он набрал самое большое число голосов – 89,61%), Александр Беглов в Санкт-Петербурге (64,58%), Игорь Бабушкин в Астраханской области (75,64%), Валерий Лимаренко в Сахалинской области (56,15%), Алексей Текслер в Челябинской области (69,33%), Вадим Шумков в Курганской области (80,86% голосов). Все шестеро участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Победу также одержали кандидаты от «Единой России»: Радий Хабиров в Башкирии (82,02%), Роман Старовойт в Курской области (81,07%), Андрей Чибис в Мурманской области (60,07%), Игорь Артамонов в Липецкой области (67,29%), Денис Паслер в Оренбургской области (65,93%), Олег Хорохордин в Алтайском крае (58,82%) и Бату Хасиков в Калмыкии (85,09%).

Трое действующих губернаторов сохранят свои посты. В частности, Ставропольским краем продолжит руководить Владимир Владимиров, набравший 79,65% голосов, Волгоградской областью – Андрей Бочаров (76,81 %), Вологодской областью – Олег Кувшинников (60,87%). Все они выдвигались от партии власти.

Напомним, на прошлогодних губернаторских выборах в четырех регионах прошли вторые туры, которые завершились проигрышем кандидатов от «Единой России». Так, в Хакасии победу одержал коммунист Валентин Коновалов, в Хабаровском крае и Владимирской области победил представители ЛДПР – Сергей Фургал и Владимир Сипягин соответственно. В Приморском крае ЦИК отметил итоги второго тура из-за фальсификаций. Действующий глава региона кандидат от ЕР Андрей Тарасенко ушел в отставку. В регионе был назначен врио губернатора Олег Кожемяко, который в декабре и выиграл выборы. Он баллотировался самовыдвиженцем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.09.19

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