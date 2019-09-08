«В этом году губернаторские кампании проходили сложнее»: эксперт об особенностях выборов-2019

Вторых туров губернаторских выборов в России в этом году не будет. Данные экзитполов были известны в экспертных кругах еще до закрытия участков – их живо обсуждали в кулуарах участники московской «Ночи выборов-2019». Разумеется, эти результаты не всегда достоверны, отметила в комментарии РИА «Новый День» глава департамента Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова – случается, что люди скрывают выбранного ими кандидата, однако в данном случае похоже, что опросы показали реальную картину.

По оценке эксперта, самыми сложными губернаторские выборы в этом году были на Сахалине, в Липецке, Калмыкии и Санкт-Петербурге. «Дальний Восток всегда несколько протестнее, при этом на Сахалине очень сложная элитная система, которая с трудом принимала чужого (врио губернатора Валерий Лимаренко ранее работал в Росатоме, – ред). Они хотели бы кого-то своего, но при этом между собой тоже не могли разобраться – кого «своего», – отметила Соколова.

Как считает эксперт, «сложными с элитной точки зрения были Липецк и Калмыкия, где старые элиты продолжали играть в свою игру», но и в других регионах были проблемы. «Условно говоря, если Старовойт (Роман Старовойт, врио главы Курской области, – ред.) легко нашел общий язык и с молодыми волками, и примирился с предшественниками, нашел какой-то баланс – то в других регионах было достаточно сложно. Питер – понятно, это столица протестов, там много политических сил и кандидатов, которым интересно во все это играть. При этом руководитель [Александр Беглов] – непростой кандидат, и это была сложная компания. На самом деле он очень обаятельный в личном общении, и это должно было проявиться», – сказала эксперт.

Она также обратила внимание, что выборы проходили на фоне актуализации целого ряда проблем. «Сыграл объективный фактор, справляться с которым пришлось всем. В прошлом году была сложной фоновая повестка пенсионной реформы, и [главы регионов] входили на волне протестов, но в этом году все было еще сложнее. Потому что опять пожары и наводнения. При этом мусорная реформа вступает в силу, пенсионная реформа, налоговая реформа – и нынешние руководители уже огребают не недовольство тем, что это будет – а уже последствия. Поэтому, конечно, в очень сложной ситуации работали. Я видела несколько кампаний, когда садились с региональными операторами [обсуждать], чтобы мягче провести реформы, чтобы не повысился тариф – находили какие-то решения», – отметила эксперт.

Говорить о том, кому пришлось в этих условиях сложнее – руководителям-политикам или так называемым технократам – не приходится: как считает Соколова, это различие искусственное – причем это была инициатива в пику Кремлю. Кстати, тема политиков и технократов была вынесена в отдельную дискуссию за круглым столом в «Ночь выборов-2019».

«Мне кажется, это вообще искусственное разделение, его ввели отдельные политологи, чтобы критиковать политику Кремля. На самом деле, это искусственная история, потому что губернатор должность очень не политическая, а скорее экономическая, – пояснила Соколова. – Вся политика там заключается в том, чтобы взаимодействовать с элитами, лоббировать интересы региона. Это такая политика довольно технократическая. Во-вторых, те, кого сейчас называют молодыми технократами – они очень разные. Да, это люди с бОльшим управленческим опытом, но и огромными коммуникативными компетенциями, способные «разрулиться» с местными элитами, договориться, лоббировать интересы региона и взаимодействовать с гражданами. Да, мы видим, условно, не самый обаятельный в управленческой среде человек – такой, как Осипов (Александр Осипов, врио главы Забайкалья, – ред), получает поддержку на эмоциях, на открытости, на взаимодействии с людьми, которым он показал, что он слышит хотя бы, что есть проблемы».

В этой связи эксперт подчеркнула, что в России «настолько централизована система регионального управления, в которой губернаторы становятся распорядителями средств, поступающих из центрального бюджета, что важнее хорошая связь с федеральным центром и умение договориться, знание – на что дают деньги».

Как сообщал «Новый День», по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, средняя явка на выборах в России по состоянию на 18:00 составила 33,75%. Предварительные результаты губернаторских выборов показывают, что вторых туров не будет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.19

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