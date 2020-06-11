На губернаторских выборах-2020 появились первые самовыдвиженцы – действующие главы регионов

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев подал в избирком документы о выдвижении на пост руководителя региона. Он пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Об этом в четверг сообщила пресс-служба облизбиркома. Сегодня стало известно, что еще как минимум один губернатор пойдет на выборы как самовыдвиженец. Речь идет о врио главы Камчатке Владимире Солодове.

Иркутский региональный избирком в четверг зарегистрировал финансовых уполномоченных Кобзева и выдал разрешение на открытие спецсчета для финансирования избирательной кампании. Врио главы Приангарья теперь может приступить к изготовлению подписных листов и сбору подписей в поддержку своего самовыдвижения. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 9 307 и не более 10 237 подписей избирателей Иркутской области, а также заручиться поддержкой муниципальных депутатов и глав, отметили в облизбиркоме.

Накануне депутаты регионального заксобрания назначили досрочные выборы главы области на единый день голосования в 2020 году – 13 сентября. Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря прошлого года после досрочной отставки коммуниста Сергея Левченко. До этого он занимал должности замглавы МЧС и главного инспектора по пожарному надзору.

Напомним, после отставки Левченко заявлял о желании снова баллотироваться на пост главы области. Однако накануне областной парламент заявил, что он не сможет участвовать в досрочных выборах, которые назначены именно по причине его отставки по собственному желанию. В тот же день Левченко заявил, что будет добиваться своего участия в выборах.

Сегодня стало известно, что еще один губернатор решил пойти на выборы самовыдвиженцем. Соответствующее заявление сделал врио главы Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямой линии с жителями региона в четверг, 11 июня.

Солодов отметил, что не является членом какой-либо партии: «Было бы странно, если бы я выдвигался от одной из них». При этом руководитель региона признался, что ему близки «программы целого ряда партий». Солодов заявил, что принял решение участвовать в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщается на официальном сайте региона. Региональные депутаты уже внесли изменения в выборный закон Камчатского края, позволяющие действующему главе края идти на выборы самовыдвиженцем.

Солодов был назначен врио губернатора 3 апреля 2020 года после отставки по собственному желанию главы региона Владимира Илюхина. До этого кадрового решения президента РФ Солодов возглавлял правительство Якутии.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что как минимум пять кандидатов в губернаторы пойдут на сентябрьские выборы как самовыдвиженцы, а не как кандидаты от партии «Единая Россия». В их числе назывались Кобзев, Солодов, а также врио губернаторов Коми, Чувашии и Пермского края – Владимир Уйба, Олег Николаев и Дмитрий Махонин.

Добавим, что президиум генсовета «Единой России» на заседании 9 июня поддержал выдвижение от партии 9 глав регионов на осенних выборах. От партии власти будут баллотироваться врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, глава Тамбовской области Александр Никитин, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Костромской области Сергей Ситников и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего в России в текущем году пройдут 20 выборных губернаторских кампаний. На сегодняшний день в большей части регионов успели назначить выборы губернаторов на 13 сентября.

Напомним, в прошлом году 6 из 16 кандидатов, поддержанных партией власти, боролись за губернаторские посты в качестве самовыдвиженцев. По итогам выборов председатель партии Дмитрий Медведев подверг критике практику участия в выборах кандидатов, поддержанных ЕР, самовыдвиженцами и потребовал отказаться от этой политической модели. Об этом он заявил в октябре на встрече с губернаторами – кандидатами в секретари региональных отделений партии власти.

Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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