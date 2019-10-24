Медведев велел единороссам прекратить идти на выборы самовыдвиженцами: «Это неразумно и опасно»

Глава правительства РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подверг критике практику участия в выборах кандидатов, поддержанных ЕР, в качестве самовыдвиженцев и потребовал отказаться от этой политической модели. Об этом он заявил на встрече с губернаторами – кандидатами в секретари региональных отделений партии власти.

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах», – указал Медведев (цитата по «Интерфаксу») и призвал единороссов не идти на выборы в качестве самовыдвиженцев. «Эту практику нужно прекратить», – потребовал он. «Она выглядит просто не очень правильно, непоследовательно и в чем-то даже неразумно», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в сентябре, после выборов в единый день голосования, Медведев констатировал, что «Единая Россия» не смогла разыграть «карту» самовыдвиженцев. По его мнению, эта «конструкция» сыграла против самих единороссов в выборной кампании-2019. Медведев в связи с этим отметил, что необходимо изучить и взвесить, стоит ли и в дальнейшем брать на вооружение этот политический ход.

Лидер ЕР пояснил, что участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца бессмысленно, более того – у граждан возникают резонные сомнения, почему члены партии хотят «спрятаться» от избирателей. По его словам, те же граждане, которые «ни при каких условиях» не хотят голосовать за партию власти, все равно не проголосуют за самовыдвиженца, «потому что они его уже отмаркеровали как представителя «Единой России».

Тенденция отказа от участия в выборах различного уровня в качестве выдвиженца «Единой России» началась прошлой осенью, когда в Приморском крае на губернаторских выборах кандидат от партии власти Андрей Тарасенко не смог победить в первом туре выборов 9 сентября, а во втором туре, 23 сентября, произошел громкий скандал с фальсификациями результатов голосования. В итоге краевой избирком по рекомендации ЦИК России отменил итоги выборов. Новое голосование было назначено на 16 декабря. Тарасенко ушел в отставку, а новым врио губернатора края по указу президента РФ стал Олег Кожемяко. Он заявил, что будет участвовать в новых выборах в качестве самовыдвиженца. В результате Кожемяко и выиграл на выборах.

Еще один пример – из-за низкого рейтинга ЕР кандидаты в главы Забайкальского края и Санкт-Петербурга, врио губернатора Александр Осипов и Александр Беглов на прошедших в сентябре губернаторских выборах баллотировались в качестве самовыдвиженцев, они же и победили на выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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