«Просил бы подумать»: Медведев признал, что «прятать» кандидатов-«единороссов» от избирателей бессмысленно

Партия власти не смогла разыграть «карту» самовыдвиженцев, эта «конструкция» сыграла против самих «единороссов» в выборной кампании-2019. Такое мнение высказал премьер-министр РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с представителями регионального отделения партии в Петербурге.

«Сейчас очень много на эту тему разговоров – так называемые самовыдвиженцы, хорошо это, не очень хорошо. Кто-то шел как представитель «Единой России», а кто-то как самовыдвиженец, поддержанный «Единой Россией». Мы смотрим, как развиваются события. Надо это все, конечно, взвесить», – цитирует его слова «Интерфакс».

Медведев пояснил, что участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца практически бессмысленно, более того – у граждан возникают резонные сомнения, почему члены партии хотят «спрятаться» от избирателей.

«Ну, вот идет самовыдвиженец, которого, допустим, поддерживает наша партия. Как к нему относятся люди, которые будут его избирать? Те, кто симпатизирует «Единой России» – они за него готовы голосовать, хотя, наверное, у них возникают какие-то сомнения, потому что если раньше был из «Единой России», а сегодня он уже вроде как и не совсем из «Единой России», «спрятался» за какие-то другие формулы, конструкции, как самовыдвиженец и так далее», – сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что те же граждане, которые «ни при каких условиях» не хотят голосовать за «ЕР» – все равно не проголосуют за самовыдвиженца. «Потому что они его уже отмаркеровали как представителя «Единой России». У меня есть социальные сети, вы знаете, как и у многих из вас. Вот наши оппоненты, например, пишут: «такой-то – он самовыдвиженец, но на самом-то деле мы видим, кто». И призывают за него не голосовать», – констатировал Медведев.

Таким образом, нужно еще раз взвесить необходимость этого политического хода, считает председатель «Единой России». «Надеюсь, что и наш исполнительный орган проанализирует, и коллеги, которые работают в регионах. Но, может быть, нам не нужно подобную модель использовать, потому что она вряд ли нам что-то добавляет, а вот что что-то отнимает – во многих случаях это точно. Я это говорю не в качестве решения, хотя совсем скоро состоится съезд и мы, наверное, еще раз обсудим уроки этой избирательной кампании. А просто я, что называется, просил бы подумать», – сказал Медведев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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