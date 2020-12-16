«Нет необходимости»: ЦИК попросил регионы отказаться от «голосования на пеньках»

Центризбирком России рекомендовал региональным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях – так называемого «голосования на пеньках». Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на сегодняшнем заседании комиссии. Ранее она сама называла голосование на улице «голосованием на пеньках».

«Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости», – заявила Памфилова, чьи слова приводятся в сообщении в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии России.

«Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность», – объяснила председатель ЦИК.

Отметим, что впервые практика организации избирательных участков на придомовых территориях была апробирована еще летом – во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Избиркомы в ряде регионов получили упреки в свой адрес за то, что проводили голосование на пеньках. В итоге ЦИК провел расследование и отчитался об обнаружении только трех реальных пней, на которых голосовали россияне, – в Ульяновской, Владимирской и Брянской областях. Остальные, как уверяла Памфилова, «оказались фейками».

В рамках сентябрьской выборной кампании «голосование на пеньке» в дополнение традиционному – в помещении избирательного участка и на дому – прошло в 28 регионах.

Москва, Наталья Петрова

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