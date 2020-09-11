Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала показать россиянам на выборах «главный пень»

В рамках избирательной кампании-2020 в 28 регионах России пройдет «голосование на пеньке». Об этом сегодня сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что уличное голосование дополнит традиционное – в помещении и на дому.

«Ну, мы его так неформально обозначили как «голосование на пеньке», – заявила Памфилова на открытии информационного центра в ЦИК. – Отлично, у нас будет такая перекличка, мы покажем наш главный пень в Ульяновске, это будет 12-го числа часов в 12. У нас будет перекличка с нашими регионами. У нас небольшое количество регионов пошло на него, во-первых, мы по итогам анализа общероссийского голосования ужесточили требования к этому голосованию на придомовых территориях, чтобы все было как надо… Его будет не так много. Где-то всего 9,5 тысяч точек, я бы так сказала «точек», потому что это не дополнительный участок, это в дополнение к основному голосованию еще организуют такое. Обязательно тент, столик для голосования, ширмы, наблюдатели – все, что необходимо для безопасного и тайного, удобного голосования для наших избирателей».

«Голосование на пеньке» пройдет в 28 регионах РФ, сообщила глава ЦИК, подчеркнув, что «те, кто на это пошли, обязаны за каждую точку отчитаться максимально».

«Новое голосование (…) будет проходить в местах, пригодных для проведения голосования, это 4,6 тысячи [точек], и 4,8 [тысячи точек] – это голосование в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования», – добавила она.

«Это все будет применяться только там, где крупные кампании», – уточнила Памфилова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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