ЕР и «эсеры» требуют пересчета голосов в Якутии после победы КПРФ

«Единая Россия» и справороссы подали заявления о пересмотре итогов голосования на выборах в Госдуму в Якутии, где победу одержала КПРФ. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Евгений Федоров.

По его словам, заявления о пересчете голосов будут рассмотрены в ближайшие дни. «Будем разбираться… Мы можем на нашем уровне рассмотреть (заявления – прим. ред.) во вторник-среду», – цитирует Федорова «Интерфакс».

Как отметил председатель республиканской ЦИК, заявления партий будут переданы конкретным ТИКам, по которым возникли разногласия, сообщает sakhalife.ru. На их рассмотрение нужен хотя бы один календарный день, после этого последует рассмотрение на уровне ЦИКа республики, сказал Федоров.

После обработки 100% бюллетей на выборах в Госдуму в Якутии КПРФ набирает 35,15% голосов избирателей (в 2016 году – 14,35%) На втором месте – «Единая Россия» с 33,22% голосов (в 2016 году – 46,42%). На третьей строчке – партия «Новые люди» – 9,87%. Далее идут «Справедливая Россия – За правду» – 8,19% (в 2016 году – 15,19%) и ЛДПР – 5,14% (в 2016 году – 10,7%).

По республиканскому одномандатному округу победу одержал кандидат от КПРФ Петр Аммосов с 21,61%. Кандидат от ЕР Павел Черкашин набрал 20,07%, представителя «Справедливой России» Федота Тумусова поддержали 19,55% избирателей.

Явка избирателей составила 51,23%, что на 3% выше, чем в 2016 году.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 20.09.21

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