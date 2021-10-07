Рекордные расходы: выборы президента РФ в 2024 году обойдутся вдвое дороже

Расходы Центризбиркома России в следующем году на организацию выборов президента в 2024 году повысятся на 13,42 млрд рублей, или на 56%, в сравнении с запланированными действующим законом о федеральном бюджете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022-2024 годы, внесенному кабмином в Госдуму 30 сентября.

В 2020 году правительство РФ отправило в резерв на эти цели 19,8 млрд рублей. Таким образом, общие расходы на выборы главы государства превысят 33 млрд рублей – это вдвое больше суммы, потраченной на организацию президентских выборов в 2018 году.

Отмечается, предстоящие выборы могут стать самыми дорогими в России в абсолютном выражении. Президентские выборы 2018 года обошлись чуть более чем в 14 млрд рублей, в 2012-м на выборы потратили 10,37 млрд рублей, в 2008-м – 4,93 млрд рублей, а в 2004-м – 2,56 млрд рублей.

Юрист Денис Паньшин связал выделение дополнительных средств на организацию выборов с дальнейшим внедрением электронного голосования. По его мнению, увеличение количества регионов, избирателям которым предоставят возможность проголосовать дистанционно, обернется удорожанием выборной кампании.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что число регионов, где будет проходить дистанционное электронное голосование на следующих федеральных выборах, может увеличиться в два раза. Напомним, что на прошедших выборах в Госдуму электронное голосование проходило в семи регионах – в Севастополе, Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь допустила введение ДЭГ на президентских выборах 2024 года по всей стране.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.21

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