Памфилова: Число регионов с онлайн-голосованием к следующим выборам может удвоиться

Количество регионов, где будет проходить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на следующих федеральных выборах, может увеличиться в два раза. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. По ее словам, итоги онлайн-голосования примерно соответствуют результатам выборов на участках.

«По итогам ДЭГ, когда специалисты все проанализируют, будет понятно, как быстро и в каком масштабе мы можем двигаться к следующим выборам, сколько регионов. Но то, что их будет больше, может быть, даже в два раза, скорее всего, эта вероятность высокая есть», – отметила она.

На завершившихся сегодня выборах ДЭГ проходило в Севастополе и Москве, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

Как сообщал «Новый День», на 22:00 в Госдуму проходит пять партий: «Единая Россия» – 40,62%, КПРФ – 24,09%, ЛДПР – 9,22%, «Новые люди» – 7,46%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,51%.

По данным exit-poll, побеждает «Единая Россия» с 45% голосов избирателей. На втором месте КПРФ – 21%, далее следуют ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

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