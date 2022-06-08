Центризбирком РФ утвердил онлайн-голосование на осенних выборах в семи регионах

На предстоящих выборах в сентябре в семи регионах будут применять систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое решение сегодня, 8 июня, приняла Центральная избирательная комиссия России, сообщается в телеграм-канале ЦИК. Возможность проголосовать онлайн получат жители Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей.

Накануне в ЦИК заявили, что решение о применении ДЭГ на выборах в органы местного самоуправления в Москве может принять Мосгоризбирком по предложению территориальных комиссий.

В единый день голосования 11 сентября в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях должны пройти выборы высших должностных лиц. В Калуге, Курске и Пскове назначены местные выборы. Так, в Калуге пройдут довыборы депутата городской думы, в Курске – выборы депутатов городского собрания, а в Пскове – выборы депутатов городской думы.

В сентябре 2022 года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Республике Адыгея глава субъекта избирается депутатами регионального парламента), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.

По данным ЦИК, в российских регионах всего пройдет в общей сложности около 4 тысяч избирательных кампаний, которые охватят порядка 45 млн избирателей.

Избирательная кампания по выборам в региональные органы власти, назначенные на 11 сентября, стартовала 4 июня.

Москва, Наталья Петрова

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