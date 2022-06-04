В России официально началась избирательная кампания

В России началась избирательная кампания по выборам в региональные органы власти, назначенные на единый день голосования 11 сентября. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, в российских регионах всего пройдет в общей сложности около 4 тысяч избирательных кампаний, которые охватят порядка 45 млн избирателей.

В сентябре 2022 года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Республике Адыгея глава субъекта избирается депутатами Государственного Совета), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.

Москва, Светлана Антонова

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