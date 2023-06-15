ЦИК назначил выборы в новых регионах РФ на единый день голосования

Центральная избирательная комиссии России назначила выборы в четырех новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – на 10 сентября, единый день голосования. Такое решение сегодня принято на заседании ЦИК России после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Накануне в Центризбирком РФ поступили обращения из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении выборов 10 сентября. Сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Министерство области и ФСБ сочли возможным организацию выборов в четырех новых российских регионах. В итоге члены комиссии единогласно проголосовали за проведение выборов в новых российских регионах 10 сентября.

По данным ЦИК, всего в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет проведено около 80 избирательных кампаний, в том числе по выборам в законодательные органы власти этих регионов.

Напомним, в мае Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство о возможности проведения выборов на территории, где введено военное положение. Законопроектом снят запрет на проведение голосования, а сроки подачи предложения о выборах ограничены промежутком в 130-90 дней до голосования.

Москва, Наталья Петрова

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