В Абхазии проходят досрочные президентские выборы

Досрочные президентские выборы начались в Абхазии. Избирательные участки республики открыли свои двери для избирателей в субботу в 8:00. Голосование завершится в 20:00.

На президентский пост претендуют пять кандидатов – и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-директор контрольной палаты республики Роберт Аршба, кандидат от оппозиционных сил Адгур Ардзинба и глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. Если ни один из кандидатов не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, передает «Интерфакс». Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Для проведения голосования организованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России – в Москве и Черкесске. В списки избирателей внесены 134 500 человек. За ходом голосования будут следить 100 международных наблюдателей из 33 стран. Предварительные итоги выборов станут известны в воскресенье, 16 февраля.

Президентские выборы были назначены после того, как предыдущий глава республики Аслан Бжания принял решение уйти в отставку в ноябре 2024 года после массовых протестов, начавшихся из-за подписанного 30 октября соглашения об инвестициях с Россией.

Оппозиция выступила против ратификации соглашения и организовала беспорядки. Как утверждали митингующие, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты, что якобы привело бы к росту цен на жилье, создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес. 15 ноября оппозиция взяла штурмом комплекс правительственных зданий в Абхазии и потребовала отставки президента республики. 19 ноября парламент Абхазии принял отставку Бжании. В тот же день вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы республики.

Сухум, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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