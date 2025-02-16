В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур внеочередных президентских выборов проведут в Абхазии. Об этом сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.

По его словам, ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого для избрания в первом туре количества голосов, поэтому будет проводиться повторное голосование. Во втором туре будут участвовать Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

Итоговая явка на выборах, состоявшихся 15 февраля, по данным ЦИК, составила 65%.

Маршан уточнил, что предварительные итоги голосования ЦИК объявит в полдень в воскресенье. Дата второго тура пока неизвестна.

На президентский пост выдвигались пять кандидатов – и.о. президента Абхазии Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-директор контрольной палаты республики Роберт Аршба, кандидат от оппозиционных сил Адгур Ардзинба и глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Досрочные президентские выборы в Абхазии были назначены после того, как предыдущий глава республики Аслан Бжания принял решение уйти в отставку в ноябре 2024 года после массовых протестов, начавшихся из-за подписанного 30 октября соглашения об инвестициях с Россией. Протестующие выступили против ратификации соглашения с Россией. 19 ноября парламент Абхазии принял отставку Бжании. Тогда же вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы республики.

Сухум, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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