В Абхазии стартовал второй тур президентских выборов

В Абхазии в восемь часов утра открылись 152 избирательных участка для голосования во втором туре выборов президента республики, сообщил Центризбирком республики. Два участка начали работу в Москве и Черкесске. Голосование будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие не менее 25% избирателей.

На пост президента претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, – и.о. президента Абхазии Бадра Гунба (46,38%) и экс-министр экономики, кандидат от оппозиционных сил Адгур Ардзинба (36,92%). Для победы во втором туре кандидат должен получить большее число голосов, чем суммарно его соперник и графа «против всех».

21 февраля Гунба и Ардзинба подписали соглашение об обеспечении прозрачной избирательной кампании и подтвердили взаимное стремление к укреплению отношений с Россией, напоминает «Интерфакс». Кандидаты обязались «не допускать призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране, как в ходе выборов, так и после оглашения результатов.

Первый тур выборов в республике прошел 15 февраля. Явка избирателей составила 69%.

Досрочные президентские выборы в Абхазии были назначены после того, как предыдущий глава республики Аслан Бжания принял решение уйти в отставку в ноябре 2024 года после массовых протестов, начавшихся из-за подписанного 30 октября соглашения об инвестициях с Россией. Протестующие выступили против ратификации соглашения с Россией. 19 ноября парламент Абхазии принял отставку Бжании. Тогда же вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей главы республики.

Сухум, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube