«Ночь выборов-2025. Новые горизонты»: в Москве состоялось одно из ключевых экспертных событий ЕДГ

14 сентября на площадке Конгресс-центра «Яровит-Холл» в Москве прошло одно из ключевых экспертных событий Единого дня голосования – Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2025. Новые горизонты». На площадке марафона собрались ведущие российские эксперты в области избирательного процесса: политологи, социологи, представители власти, общественные деятели и наблюдатели. В течение шести часов они вели дискуссию о главных трендах в политике и обществе, анализировали итоги избирательной кампании и строили прогнозы относительно ее результатов.

Открыл марафон Евгений Минченко – президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Он отметил: «Проект действительно состоялся: у нас представители всех политических сил, которые все конструктивно взаимодействуют».

Алена Булгакова – председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» – поприветствовала участников марафона: «61,5 тысяча неравнодушных граждан следили за ходом голосования для того, чтобы делиться актуальной информацией. И здесь, на площадке «Ночи Выборов», мы будем ее предоставлять!»

Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии, подвел итоги выборов: «В 2025 году на выборах могли участвовать 23 политические партии, 20 партий выдвинули своих кандидатов, и 19 из них зарегистрировали своих представителей. Сравним 71% партийного участия в 2020 году и 95% – в 2025 году. В этом году данный показатель значительно выше». На первом месте по количеству выдвинутых кандидатов – партия «Единая Россия». На втором месте партия «ЛДПР» – 26% вакантных мандатов. На третьем месте партия «Новые люди» – 21% по тому же параметру. По его словам, количество отказов в этом году – 1.6%. Около 3.2% утратили статус в связи с отсутствием документов, что является самым минимальным показателем за последние годы.

Алексей Песков – федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), заместитель председателя Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», подчеркнул: «На наши серверы были осуществлены массированные атаки, но наши инструменты диверсифицированы – наш геоинформационный сервис продолжает работу, несмотря на атаки. Всего в нашем сервисе более 100 тысяч информационных сообщений с мест проведения голосования. 99% проблемных ситуаций было успешно решено».

В онлайн-режиме к марафону подключились: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, врио губернатора Республики Коми Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Тамбовской области, участник программы «Время героев» Евгений Первышов, а также представители Еврейской автономной области.

12-14 сентября 2025 года в России прошли выборы в 81 регионе: определена судьба 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В том числе прошли выборы глав 20 субъектов РФ (21 – если считать непрямые выборы в НАО), депутатов 11 региональных парламентов и депутатов представительных органов столиц субъектов в 25 регионах. Проведено более 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня.

На платформе «Ночь выборов» эксперты-политологи из ЭИСИ, РАПК и РАСО вместе с ведущими российскими социологами подвели предварительные итоги избирательной кампании. Специалисты отметили высокий уровень организации голосования, которое полностью соответствовало стандартам открытости российской избирательной системы.

Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ подчеркнул: «Мы видим, что во многих регионах явка выросла, что является фактом легитимности системы и социального оптимизма. Что такое хороший результат? Это надежда, оценка хорошего потенциала, и это сам результат».

Темами для дискуссий на круглых столах стали: «Суверенный ИИ: сегодня и завтра», «Инфовойны: новое/старое/вечное», «Социальная архитектура: мода или стратегия?», «Герои нашего времени», «Выборы в России и за рубежом», «С чем партии идут в 2026 год?». В рамках круглого стола «Социальная архитектура: мода или стратегия?» участники обсудили роль социальных архитекторов в формировании и реализации общественно-политических проектов, в том числе в контексте электоральных циклов.

Политолог, эксперт ЭИСИ, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» Президентской академии Виктория Карпова, обращая внимание на необходимость научного осмысления социальной архитектуры, рассказала о промежуточных результатах исследования феномена в рамках научного проекта «Использование инструментов социальной архитектуры в формировании ценностно-мировоззренческих установок «цифровой молодежи»: российский опыт».

Она предложила концептуальную рамку, которая помогает структурировать поле социальной архитектуры. «Это многоуровневая система, которая может связывать между собой институты, ценности и сообщества. Через стратегические коммуникации, которые меняют эту архитектуру, мы, как медиаторы, создаём условия и процессы совместного социального проектирования, в которых люди формируют образ желаемого будущего и идут по пути к его достижению», – заключила Виктория Карпова.

Генеральным информационным партнером на «Ночи выборов – 2025» выступил МИЦ «Известия».

Организаторы Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов – 2025. Новые горизонты»: Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Независимый общественный мониторинг (НОМ). Подробно с информацией о марафоне можно ознакомиться на сайте: ночьвыборов.рф.

Москва, Зоя Осколкова

