Эксцессов на выборах не было, явка высокая: глава ЦИК подвела итоги единого дня голосования

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова подвела итоги трехдневного избирательного марафона. Она заявила об отсутствии эксцессов на прошедших выборах, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

«Позволю себе подвести предварительные итоги прошедшего единого дня голосования, трехдневного голосования, оно завершилось вчера на выборах всех уровней. И никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, к нашему большому удовольствию, не произошло», – сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК (цитата по ТАСС).

По словам Памфиловой, в едином дне голосования приняли участие около 26 миллионов избирателей. «Явка довольна высокая», – отметила она. Общая явка составила около 47%, и это на 8% выше, чем в аналогичной по масштабу и формату избирательной кампании в 2022 году, уточнила она.

Глава ЦИК добавила, что в онлайн-голосовании приняли участие более 1,5 млн человек, явка составила более 90%. По ее словам, дистанционное электронное голосование «проходило далеко в некомфортных условиях, мягко говоря, на фоне проблем со связью, с интернетом и так далее». «Хочу напомнить, что оно прошло все-таки на очень высоком уровне в 24 регионах, как оно и заявлялось. Итоговая явка тех, кто голосовал дистанционно, составила более 90 процентов, на федеральной платформе проголосовало более 1,5 млн человек», – сообщила Памфилова, чьи слова приводит РИА «Новости».

Председатель Центризбиркома констатировала, что в 20 российских регионах на выборах глав субъектов РФ по итогам обработки более 98% бюллетеней или подсчета 100% голосов победили действующие губернаторы или врио руководителей регионов. Она пожелала избранным губернаторам «больших успехов во благо жителей».

На избирательных участках присутствовали 149 717 наблюдателей. Из них 64 507 были направлены политическими партиями, 28 206 – кандидатами, 57 004 – субъектами общественного контроля. Памфилова выразила огромную благодарность наблюдателям на выборах. «Спасибо большое Общественным палатам всех уровней за то, что они так хорошо подготовили наблюдателей», – сказала она.

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что по итогу выборов всего 908 избирательных бюллетеней были признаны недействительными. «По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в девяти из них – в республиках Коми, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Самарской и Челябинской областях на 20 избирательных участках недействительными признано всего 908 избирательных бюллетеней», – сказала Памфилова. По ее оценке, это незначительная цифра.

Также Памфилова рассказала, что со старта выборов было зафиксировано более 500 тыс кибератак на ресурсы ЦИК. «Были проблемы с обновлением, с видеотрансляцией, с видеосвязью… Было зафиксировано более 500 тысяч, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы», – сказала она.

По словам Памфиловой, за время выборов в ЦИК поступило 1 672 обращения, в 312 из них была информация о предполагаемых нарушениях законодательства. Наибольшее количество сообщений о возможных нарушениях поступили из Ростовской области (43) и Краснодарского края (30). Глава ЦИК подчеркнула, что все обращения о возможных нарушениях на выборах будут рассмотрены. «Прежде чем подводить итоги, надо доработать все возможные заявления о нарушениях и так далее», – сказала она. Глава ЦИК также отметила, что за период выборов поступило 12 обращений о принуждении к голосованию, но ни одно из них на данный момент не подтвердилось.

В МВД России накануне сообщили, что во время проведения единого дня голосования было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе по заведомо ложным сообщениям о терактах. Также было составлено 73 протокола об административных правонарушениях, половина из них – за незаконное изготовление, распространение и размещение агитматериалов. Об этом рассказал начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов, передает РИА «Новости».

Выборы разных уровней прошли в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования губернаторов выбирали в 20 субъектах РФ, депутатов региональных парламентов – в 11 регионах, в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же в 81 регионе России прошли около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Москва, Наталья Петрова

