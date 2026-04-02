Встреча Путина и главы ЦИК Памфиловой: эксперт объяснил, что нужно знать из сказанного и оставшегося за кадром

30 марта члены Центризбиркома РФ во время тайного голосования поддержали кандидатуру Эллы Памфиловой на должность председателя ЦИК. Это будет третий срок Памфиловой на этой должности. 1 апреля президент России Владимир Путин посетил офис Центризбиркома, где сначала встретился с обновленным составом комиссии, а затем отдельно пообщался с Памфиловой. О результатах этой встречи и о том, с чем придется столкнуться главе ЦИК, рассказал политолог Сергей Юхин.

«Во-первых, Памфилова безусловно стала одним из тех людей, кто обеспечивает суверенитет государства. Полное доверие Путина и карт-бланш на развитие избирательной системы.

Во-вторых, наша избирательная система развивается и уже стала одной из самых «продвинутых». Иностранные наблюдатели отмечают, что такой идеальной, прозрачной и демократичной системы нет нигде в мире. Но, что самое важное, наши избиратели доверяют процессу и результатам выборов.

В-третьих, Памфиловой придется столкнуться с невероятным уровнем атак на нашу избирательную систему, которые будут направлены на раскол общества, на создание недоверия между народом и властью, и – по задумке наших врагов – должны привести к беспорядкам по майданному принципу.

И главное, наша избирательная система стала независимой, открытой и честной – все попытки коллективного Запада оболгать выбор россиян не приводят ровным счетом ни к чему. Этому способствует институт независимых общественных наблюдателей, сформированное гражданское общество, экспертное сообщество, которое пополнилось участниками СВО, и усовершенствованное избирательное законодательство. Отдельно надо отметить эффективную борьбу с фейками и информационными атаками ЦИПСО.

И, наконец, короткий прогноз: предстоящие выборы пройдут в конкурентной борьбе, честно, по закону и с высоким доверием к процессу и результату со стороны избирателей.

И, да, участвовать в выборах надо. На участках, на дому, с помощью ДЭГ, по системе «мобильный избиратель». Не важно как – главное быть гражданином и любить свою Родину».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube