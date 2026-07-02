Более 100 стран получили приглашение для наблюдения за выборами в Госдуму РФ

Центральная избирательная комиссия России направила приглашения для международного наблюдения за предстоящими выборами в Госдуму в 103 страны и 12 международных организаций. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, международные наблюдатели проявляют большой интерес к предстоящим выборам в российский парламент. Заключено уже 44 соглашения с зарубежными избирательными органами и профильными организациями.

«Все они могут официально участвовать в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах, в чем мы и не сомневаемся, судя по тому, что заинтересованность очень большая», – сказала Памфилова. Подписанные соглашения позволяют странам обмениваться опытом и лучшими практиками, подчеркнула глава ЦИК.

Напомним, что 16 июня президент РФ Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. Согласно решению ЦИК, голосование на думских выборах пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые голосование по выборам в парламент РФ пройдет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В единый день голосования в сентябре, помимо выборов в Госдуму, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Прямые выборы высших должностных лиц запланированы в восьми регионах России, в трех – глав выберут законодательные органы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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