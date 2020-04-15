В Германии предотвратили теракты

Немецкие правоохранители схватили четырех граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на территории Германии. Все задержанные – члены террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщает Reuters.

Исламистов задержали в среду, 15 апреля, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия по ордеру федеральной прокуратуры.

По данным полиции, задержанные вместе со своим сообщником, который с прошлого года находится за решеткой, поддерживали связи с лидерами ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане и Сирии. От главарей террористов радикалам поступали инструкции по совершению будущих нападений. В качестве целей планируемых атак рассматривались американские базы в Германии и отдельные граждане, которые, по мнению боевиков, критиковали ислам.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 15.04.20

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