Чехия идет на дальнейшее обострение: Прага хочет разорвать договор о дружбе с Россией

На фоне выдвинутого МИД Чехии ультиматума России верхняя палата чешского парламента призвала правительство денонсировать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщает издание Novinky.cz. Кроме того, сенаторы потребовали сократить численность посольства России в Праге до одного человека. Постановление об этом было принято на заседании в среду вечером.

Сенат охарактеризовал взрывы на складах боеприпасов во Врбетицах в 2014 году, за которыми, по утверждению чешских сил безопасности, стоят агенты российского ГРУ, как акт государственного терроризма против государства – члена Евросоюза, а значит, против всего ЕС, а ответные действия Москвы на высылку российских дипломатов из Праги назвал эскалацией напряженности.

Представители верхней палаты парламента потребовали от кабмина опубликовать всю открытую информацию о взрывах.

Сенат также рекомендовал правительству обсудить дело в Совете Безопасности ООН, а также в органах НАТО и ЕС.

За соответствующее постановление, по данным Чешского ТВ, проголосовали 67 сенаторов из 72 присутствующих.

Ранее в среду новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву 20 высланных чешских дипломатов. В противном случае Прага сократит численность российской дипмиссии до пяти человек. Чешские власти ожидают решение Москвы до полудня 22 апреля.

По подсчетам МИД Чехии, со вторника, 20 апреля, в посольстве России находятся 27 дипломатов и 67 административно-технических сотрудников, а в чешском посольстве остались 5 дипломатов и 19 человек административно-технического персонала. В то же время глава департамента внешних связей администрации президента Чехии Рудольф Джиндрак накануне заявил, что чешских подданных в Москве больше, чем россиян в Праге. «Всего у нас в Москве примерно на 50 человек больше людей, чем россиян в Праге», – написал он в Twitter.

В Москве отвергли ультиматум Праги. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил о бесперспективности диалога с Россией «в стилистике требований», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила властям Чехии «оставить ультиматумы для общения внутри НАТО», назвав недопустимым такой тон по отношению к России (цитата по РИА «Новости»). Посла Чехии в четверг вызовут в российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщал «Новый День», 18 апреля Чехия выслала 18 сотрудников посольства России после обнародования информации о якобы причастности сотрудников российских спецслужб к взрывам в деревне Врбетице. Российский МИД в ответ объявил о высылке 20 чешских дипломатов.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 21.04.21

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