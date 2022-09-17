«Мы хотим есть, греться, жить!»: в Вене протестуют против роста цен

В Вене тысячи человек вышли на акцию протеста против роста цен.

В руках манифестантов плакаты: «Цены ниже!», «Повысить пенсии на десять процентов», «Мы не хотим миллионов, мы хотим есть, греться, жить!». На многих протестующих одеты в жилеты с символикой федерации профсоюзов Австрии (ÖGB).

Демонстранты пройдут шествием по центру австрийской столице, которое завершится митингом на площади Карлсплац, сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Добавим, что профсоюзы Австрии сегодня проводят во всех федеральных землях протестные акции против роста цен на энергоносители и продукты, в которых, как ожидается, примут участие несколько десятков тысяч человек.

Напомним, в начале сентября акции протесты против роста цен на свет, газ и продовольствие прошли в немецких городах Лейпциг и Магдебург.

Тогда же массовый митинг протеста прошел в Праге. В акции приняли участие, по разным оценкам, от 70 до 120 тысяч человек. Вышедшие на Вацлавскую площадь в столице Чехии люди требовали отставки правительства, отмены санкций в отношении России, а также снизить цены на газ и электричество.

Ранее британские эксперты заявили о риске массовых беспорядков в 101 стране мира. До конца года массовые акции протеста и беспорядки, среди прочих, могут грозить Германии, Польше, Украине, Кипру. В начале 2023 года риски еще больше возрастут в Германии, Нидерландах, Швейцарии и еще ряде стран, приводит данные отчета консалтинговой компании Verisk Maplecroft Bloomberg.

Вена, Наталья Петрова

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