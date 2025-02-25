В ЕС рассчитывают заключить собственную ресурсную сделку с Украиной

Евросоюз хочет заключить с Украиной собственное соглашение по минеральным ресурсам отдельно от США. Об этом сообщил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, передает AFP. По его словам, страны ЕС предлагают Киеву взаимовыгодное партнерство.

«21 из 30 важнейших материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», – заявил еврокомиссар по итогам прошедших накануне в Киеве переговоров при участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он не раскрыл условия возможной сделки и не уточнил о каких минералах идет речь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в получении от Киева редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд в обмен на помощь, которую Штаты оказывают Украине. По его словам, США «хотят иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине». Более того, как отмечал американские лидер, Киев «по сути, уже согласился» на эту сделку.

Зеленский со своей стороны сначала подтвердил готовность предоставить США месторождения редкоземельных металлов в обмен на поддержку Вашингтона, но позже заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения, сославшись на то, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Накануне Трамп сообщил, что переговоры с Киевом по ресурсной сделке продолжаются, и выразил надежду, что соглашение «будет подписано очень скоро».

Париж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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