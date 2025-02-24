Трамп сообщил о «хорошем» продвижении переговоров с Москвой и Киевом

Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает ход переговоров с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта и перспективам совместных проектов. Сделки будут заключены очень скоро, заявил американский лидер в своей соцсети.

«Я подчеркнул важность жизненно важной «Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является «Экономическим партнерством», гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные в Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», – подчеркнул Трамп.

«В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо!» – заверил президент США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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