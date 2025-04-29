В Испании назвали вероятную причину масштабного блэкаута

В компании Red Electrica, управляющей электроэнергетическими сетями Испании, допустили, что причиной масштабного отключения электричества в стране в понедельник мог быть сбой в выработке солнечной энергии в одном из регионов.

Как заявил на брифинге директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието, потеря генерации произошла на юго-западе страны, где расположено автономное сообщество Эстремадура – это один из регионов с наибольшей мощностью фотоэлектрической генерации в Испании.

«Тот факт, что отключения произошли в юго-западном регионе полуострова, может натолкнуть нас на мысль, что причиной стала потеря генерации солнечной энергии», – заявил Прието (цитата по РИА «Новости»).

При этом он исключил кибератаку из числа возможных причин блэкаута.

Тем временем, Национальный суд Испании начал предварительное расследование, чтобы выяснить, не стало ли отключение электросети на территории страны, следствием акта саботажа критической инфраструктуры страны, передает «Прайм».

Накануне в Западной Европе произошло массовое отключение электричества. Проблемы с энергоснабжением наблюдались в Испании, Португалии, Франции и Бельгии. Больше других пострадали испанские города, где из-за блэкаута встал общественный транспорт и прервалась работа аэропортов.

По информации Red Electrica, по состоянию на утро вторника электроснабжение на материковой части Испании было почти полностью восстановлено.

Аналитики оценили ущерб от блэкаута в Испании в 1 млрд евро.

Мадрид, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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