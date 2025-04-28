Европа осталась без электричества: массовые отключения света произошли в Испании, Португалии, Франции и Бельгии

В Европе произошло массовое отключение электричества. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Испании, Португалии, Франции и Бельгии.

Масштабное отключение электричества затронуло почти всю западную Европу. В Испании в крупных городах полностью остановилась работа аэропортов, а в метро пассажирам пришлось выходить из вагонов и идти пешком.

В Мадриде не работает аэропорт Барахас. Света нет в Севилье, Барселоне и Памплоне. О перебоях в электричестве также сообщают в Валенсии.

В Португалии, Андорре и Франции также сообщают о перебоях в сети.

Точные причины блэкаута устанавливаются. Испанский государственный оператор заявил, что причиной отключения мог стать сбой в энергосистеме.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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