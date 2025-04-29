Ущерб от отключения электроэнергии в Испании составит около 1 млрд евро

В Испании ущерб от масштабного отключения энергоснабжения составит около 1 миллиарда евро. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на предварительные данные аналитиков.

Полное отключение электричества в стране на один день привело бы к потерям в размере 4,5 млрд евро. Однако в некоторых секторах блэкаут наступил только в середине дня, а через несколько часов энергоснабжение постепенно начало восстанавливаться.

«Есть виды деятельности, которые прекращаются, ...но есть и такие, которые можно возобновить позже», – заявил профессор экономики университета в Севилье Мануэль Идальго, указав на то, что издержки, скорее всего, будут низкими, а сумма ущерба не превысит миллиард евро.

Накануне в Европе произошло массовое отключение электричества. Проблемы с энергоснабжением наблюдались в Испании, Португалии, Франции и Бельгии. Больше других пострадали испанские города, где из-за блэкаута встал общественный транспорт и прервалась работа аэропортов.

Отключение света неизвестного происхождения вызвало хаос на всем Пиренейском полуострове. По данным оператора электроэнергии в Испании, по состоянию на утро вторника электроснабжение на материковой части Испании было почти полностью восстановлено. Причины до сих пор устанавливаются.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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