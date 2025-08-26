«Если встреча Путина и Зеленского не состоится…» Мерц грозит России ужесточением санкций

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил усилить антироссийские санкции, если президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский не встретятся в ближайшее время.

«Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев», – заявил Мерц, добавив, что им придется решать, как действовать дальше.

В таком случае, по его словам, Трамп предлагал провести трехстороннюю беседу с Путиным и Зеленским, передает РИА «Новости». «Это был бы логичный следующий шаг, который должен был бы последовать, если бы эта фактически согласованная встреча не состоялась в течение двух недель», – заявил Мерц на совместной пресс-конференции с канадским премьером Марком Карни.

Канцлер ФРГ при этом пообещал усилие давление на Россию, если Москва не пойдет на встречу Путина с Зеленским. «На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Американский президент также не исключил введения дополнительных штрафных пошлин», – сказал Мерц.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил американскому телеканалу NBC News, что встреча Путина и Зеленского на данный момент не планируется. Он пояснил, что российский лидер готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, По словам Лаврова, эта повестка дня «вообще не готова».

Российский министр при этом заявил, что Зеленский на переговорах в Вашингтоне проигнорировал предложения Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Таким образом, пока о прямых переговорах президента РФ и главы киевского режима говорить не приходится, констатировал Лавров.

Берлин, Наталья Петрова

