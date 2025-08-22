российское информационное агентство 18+

Зеленский сказал «нет» на все предложения Трампа по миру на Украине – Лавров

Глава киевского режима Владимир Зеленский на переговорах в Вашингтоне проигнорировал предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дела России Сергей Лавров.

«Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО... обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал «нет» на все это», – сказал глава МИД России в интервью телеканалу NBC.

По его словам, во своей стороны Москва согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, предложенных Трампом после саммита на Аляске. Тем не менее, пока о прямых переговорах говорить не приходится.

«Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» – добавил Лавров.

«Встреча не запланирована. Путин готов встретиться с Зеленским, если бы повестка для саммита была подготовлена. Эта повестка совсем не готова», – пояснил министр.

Москва, Анастасия Смирнова

