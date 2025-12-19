Новый кредит от ЕС порадовал Зеленского, а простых европейцев – нет

Владимир Зеленский приветствовал предоставленный Европейским союзом кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования военных действий против России, выразив уверенность, что эта помощь «действительно укрепляет нашу устойчивость» .

«Это важная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость», – написал Зеленский во социальных сетях. «Важно, чтобы российские активы оставались замороженными, и чтобы Украина получила гарантию финансовой безопасности на ближайшие годы», – добавил он, имея в виду российские активы, по которым европейцам не удалось достичь соглашения.

Напомним, что ЕС выделил Украине кредит на 90 млрд евро. Деньги будут изысканы за счет бюджетных средств сообщества. Ранее в ЕС планировали потратить на Уриану замороженные средства России, но странам не удалось договориться об экспроприации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, Украина не обязана будет возвращать кредит, если Россия не компенсирует Киеву нанесенный ущерб.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал кредит ЕС Украине «потерянными деньгами». По его оценке, решение о выделении Украине беспроцентного кредита приближает Европу к войне. «Это плохое решение», – сказал он журналистам.

Согласие с точкой зрения Орбана выражают и читатели европейских СМИ. В частности, в комментариях под статьей про беспроцентный кредит в «Фигаро» «Новый День» нашел следующие высказываниях французов:

«ЕС вообще не выделяет никаких средств. Изыскать деньги должны сами государства-члены. Для Франции, если учитывать цифры и тот факт, что некоторые страны отказываются платить, сумма должна составить более 17 миллиардов. На каком основании Макрон выделяет такие средства, и что скажет Национальное собрание? Что скажут французы, которым в конечном итоге придётся оплатить этот счёт? Ответят ли Макрон и его приспешники когда-нибудь?»

«Как мы можем предложить Украине то, чего у нас нет, и стране, которая даже не входит в ЕС? Особенно когда фермеры находятся в Брюсселе. Россия когда-то была идеальным торговым партнером для французских компаний и надежным союзником, уважавшим Францию. Сегодня это полная катастрофа».

«Во сколько это обойдется французским налогоплательщикам? Было ли это вынесено на голосование в Национальном собрании?»

«Это замечательно... Без контроля за тем, куда уходят эти миллиарды, цены на роскошные виллы на Французской Ривьере взлетят до небес. Многие автомобили класса люкс с британскими номерами уже ездят по региону Приморских Альп, и особенно по Монако. Спасибо, европейцы».

«ЕС готовит себе гибель этой войной. Как Брюссель сможет оправдать жертвы, требуемые от европейских граждан завтра, когда на господина Зеленского уже потрачены миллиарды?»

