Губернатор Приморья принял отставку своего арестованного заместителя

Публикации за 22.12.16

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, который находится под следствием. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

При этом глава региона призвал не вешать ярлыки на своего подчиненного заранее: «Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события». «В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», – добавил Миклушевский.

Губернатор также отметил, что любой человек, независимо от должности, социального положения, статуса, когда планирует что-то украсть, будет подвергнут преследованию – уголовному или административному.

«Порядочность и компетентность – это два основных принципа, которых должны придерживаться члены моей команды, – подчеркнул Миклашевский. – Те, у кого иное отношение к работе, уходят по-хорошему или по-плохому».

Накануне Фрунзенский суд Владивостока отправил Сидоренко под домашний арест на два месяца по уголовному делу о покушении мошенничество (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробностей об уголовном деле правоохранительные и следственные органы региона не сообщают. Расследование ведет краевое УФСБ России.

По данным региональной прокуратуры, Сидоренко является фигурантом дела о хищении не менее 10 млн бюджетных рублей.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщали, что Сидоренко подозревается в злоупотреблениях при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы края.

Чиновник курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, лицензирования и торговли.

Владивосток, Светлана Петрова

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