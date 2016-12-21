В Приморье арестован вице-губернатор Сидоренко

Публикации за 21.12.16

Во Владивостоке силовики арестовали вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко. По словам представителя Фрунзенского суда Владивостока, чиновника подозревают в покушении на мошенничество. Суд рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для Сидоренко и отправил чиновника под домашний арест на два месяца.

Днем ранее стало известно, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении Сидоренко, напоминает РИА «Новости». Ряд местных СМИ сообщал также, что ранее обыски прошли у брата чиновника – директора ФГУП «Дальневосточное» Владимира Сидоренко.

По данным «Интерфакса», вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко помещен под домашний арест на два месяца по подозрению в мошенничестве. Агентство также отмечает, что Сидоренко задержан в связи со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы края.

«Это не в нашей компетенции. Пусть разбираются следственные органы. Сначала поймем, что происходит, тогда сможем отразить позицию», – прокомментировала тогда ситуацию пресс-секретарь губернатора Приморья Олеся Ясевич.

Отметим, что Сидоренко курирует в региональном правительстве вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 20.12.16

Максим Химухин: Россия рисковала стать родиной фашизма, если бы большевики потерпели крах в 1917 году. / Мосгорсуд рассмотрит апелляцию главы Владивостока на арест. Защита уверена – дело разваливается. / Китай включился в арктическую гонку за Северный морской путь. На верфях КНР заложен первый китайский ледокол. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»