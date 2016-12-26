По делу «приморских партизан» предстоит новый суд: оправдательный приговор отменен

Публикации за 26.12.16

Верховный суд России в понедельник отменил оправдательный приговор в отношении пятерых фигурантов дела «приморских партизан», которые ранее были признаны присяжными невиновными по эпизоду убийства четырех жителей Приморского края. При этом двое фигурантов – Алексей Никитин и Вадим Ковтун – благодаря оправдательному приговору были отпущены на свободу, еще трое подсудимых – Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов – остались за решеткой для отбывания наказания по другим эпизодам с нападением на милиционеров, за которые они были осуждены ранее.

Таким образом, суд удовлетворил протест прокуратуры Приморского края, которая не согласилась с оправдательным приговором, и направил дело на новое рассмотрение в краевой суд в новом составе. Сегодня Верховный суд РФ огласил только резолютивную часть решения, поэтому мотивы судей пока неизвестны.

Напомним, 28 июля этого года Приморский краевой суд, пересматривая дело «приморских партизан», признал всех пятерых фигурантов невиновными в убийстве четырех жителей поселка Кировский в сентябре 2009 года с целью хищения имущества и наркотиков. Ранее, 20 июля, присяжные оправдали всех подсудимых по этому эпизоду, сочтя совершение ими этого преступления недоказанным.

Согласно материалам дела, в сентябре 2009 года группировка решила организовать нападение на четырех жителей поселка Кировский, выращивавших коноплю и занимавшихся изготовлением зелья. Нападение состоялось 27 сентября. По версии следователей, «партизаны» расстреляли людей из автомата, винтовки и двух ружей, а трупы закопали вблизи поселка Кировский. Добычей убийц стали три мешка конопли, 250 граммов наркотического вещества и автомобиль Toyota Hilux Sur.

Ранее представители убитых жителей Кировского района Приморья заявляли, что будут добиваться отмены оправдательного приговора, и не намерены отказываться от ранее поданных гражданских исков более чем на 6 млн рублей.

Банда «приморских партизан» получила широкую известность в России после серии резонансных убийств милиционеров и обычных граждан, грабежей, угонов автомобилей и нападений на отделы милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске прошла спецоперация по захвату бандитов. Участники группировки отказались сдаться, открыв стрельбу по правоохранителя. В результате ранения получили два милиционера. Два участника группировки в итоге покончили с собой.

Приговор «приморским партизанам» был оглашен в конце апреля 2014 года. Подсудимые признаны судом виновными в совершении преступлений по статьям «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия», «Убийство», «Разбой», «Хищение либо вымогательство», «Умышленное уничтожение чужого имущества», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Главарь банды Александр Ковтун был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Аналогичное решение суд вынес в отношении Владимира Илютикова и Алексея Никитина. Роман Савченко и Максим Кириллов также признаны виновным в убийстве милиционеров, похищении людей и грабежах и приговорены к 25 и 22 годам колонии строгого режима соответственно, а также – к 2 годам ограничения свободы.

В мае прошлого года Верховный суд смягчил приговор в отношении Александра Ковтуна, Илютикова, Савченко и Кириллова, в то время как дела Вадима Ковтуна и Алексея Никитина были направлены на новое рассмотрение.

Москва, Светлана Петрова

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