В Якутии глава района оказался под уголовным делом за аферу на 20 миллионов

Публикации за 27.12.16

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении главы Нюрбинского района Бориса Попова. Чиновнику инкриминируется п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следователей, Попов в мае прошлого года незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику строительства школы в селе Кюндядя Нюрбинского района перечислена предоплата в сумме 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству первого этапа образовательного учреждения.

При этом, по состоянию на 23 декабря этого года работы по строительству учебного заведения, рассчитанного на 176 учащихся, не ведутся, более того, они приостановлены еще в сентябре прошлого года. СК отмечает, что подрядчик выполнил работы лишь на сумму около 17,7 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины чиновника.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Федот Тумусов в интервью Vostok.Today высказал версию о том, что Попову могут мстить из-за отказала продать акций алмазодобывающей компании «АЛРОСА-Нюрба».

«Думаю, что он как человек очень осторожный и далеко не дурак, не должен был совершать ошибок. Может это месть за то что он выступил против продажи акций АЛРОСА- Нюрба», – сказал парламентарий.

Якутск, Светлана Петрова

Якутск. Другие новости 26.12.16

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