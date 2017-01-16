Япония открывает безвизовое авиасообщение с Южными Курилами

Публикации за 16.01.17

Власти Японии намерены открыть безвизовое авиасообщение с курильскими островами Шикотан и Кунашир. В основу данных намерений Токио легли договоренности, достигнутые в ходе визита президента Росси Владимира Путина в Японию, сообщает японская газета Yomiuri online.

На сегодняшний день связь между южными островами Курильской гряды и Японией осуществляется лишь по морю и только в летнюю навигацию. Как писал «Новый День», планы открыть безвизовое авиасообщение между Японией и Курилами связаны с соглашением об облегчении визового режима, достигнутым в результате переговоров Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.

Напомним, в середине декабря японское Министерство иностранных дел объявило об облегчении визового режима между Россией и Японией. Как было отмечено на сайте японского дипломатического ведомства, теперь россиянам для получения разрешения на краткосрочное посещение страны не нужно поручительство, если они намерены посетить островное государство за собственный счет.

Кроме того, МИД Японии намерен помимо однократных виз выдавать туристические визы и многократные визы сроком на три года, которые разрешают пребывание в Японии до 30 дней, напоминает РБК. По итогам визита Владимира Путина в Японию глава России предложил разрешить свободное посещение для жителей Японии и России Сахалинской области и острова Хоккайдо. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 декабря сообщила, что эксперты внешнеполитических ведомств России и Японии намерены проработать механизмы и сроки введения свободного режима.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 16.01.17

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