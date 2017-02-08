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Дальний Восток

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Публикации за 08.02.17

Меркель родила от Тимура симпатичного козлика (ФОТО, ВИДЕО)
фото с сайта Приморского сафари-парка

Меркель родила от Тимура симпатичного козлика (ФОТО, ВИДЕО)

В Приморском сафари-парке – прибавление. Коза Меркель, приехавшая весной прошлого года из Подмосковья для знакомства со знаменитым козлом Тимуром – лучшим другом тигра Амура, принесла потомство.

«На свет появился симпатичный козленок с расцветкой мамы и узнаваемым белым пятном на боку от папы», – говорится в сообщении на сайте парка. Козленок чувствует себя хорошо, весит более 5 кг. У него отменный аппетит, любит мамино молоко, начинает пробовать овёс и сено. В двухнедельном возрасте у козлика выросли маленькие рожки.

Обожает прогулки на свежем воздухе. Как и все дети очень активен и жизнерадостен. Имя малышу пока не дали, этим займётся хозяин козы Меркель – Олег Сирота.

Новый День: Меркель родила от Тимура симпатичного козлика (ФОТО, ВИДЕО)

Сын Меркель и Тимура – веселый и симпатичный ребенок (фото – Приморский сафари-парк)

Напомним, поразившая всю страну история необычной дружбы хищника и жертвы началась в Приморском сафари-парке в ноябре 2015 года. Козла, тогда еще обычного безымянного козла, привели в вольер к тигру Амуру в качестве еды. Но тигр почему-то отказался съесть парнокопытного. Это произошло, по мнению сотрудников парка, оттого, что козлик оказался совершенно бесстрашным и дал тигру отпор. В итоге козел поселился вместе с тигром и даже выселил хозяина из его «спальни» на крышу. Козла за отвагу назвали Тимуром.

Новый День: Меркель родила от Тимура симпатичного козлика (ФОТО, ВИДЕО)

Козленок очень любит молоко (фото – Приморский сафари-парк)

Идиллия, фото- и видеохроники которой регулярно публиковались в Сети, продолжалась почти три месяца. Но в итоге окончательно обнаглевший и растолстевший на казенных харчах Тимур таки . Козел целый час донимал отдыхавшего на холмике тигра, пихал его рогами, пинал ногами. Наконец терпеливому Амуру это надоело, и он отвесил Тимуру хорошую «плюху». Козел покатился со склона, а Амур снова спокойно улегся отдыхать.

После этого сотрудники парка забрали Тимура на ветобследование и лечение. Серьезных ран наглый козел не получил, но был в шоке. В начале февраля прошлого года его выписали из лазарета. После этого Тимура поселили в отдельном, смежном с тигром вольере. С Амуром он общается через решетку, и, судя по всему, . Заодно Тимура посадили на диету и начали искать ему достойную невесту-козу, которой в итоге стала коза по имени Меркель из Московской области.

Владивосток, Зоя Березина

Владивосток. Другие новости 08.02.17

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