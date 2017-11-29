Хабаровчанин отправился на 4 года в колонию за вербовку в ряды террористов

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Хабаровского края за попытку уговорить своих знакомых уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам и воевать на их стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд признал мужчину виновным в склонении к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ (ч.1 ст.205.1 УК РФ). Злоумышленник приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что мужчина был задержан после того как двое его знакомых, которых он пытался уговорить воевать на стороне боевиков в Сирии, не согласившись с его предложением, рассказали о случившемся сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что молодой человек являлся приверженцем радикально-религиозных взглядов, передает «Интерфакс».

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 28.11.17

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