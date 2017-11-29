российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 ноября 2017, 09:34 мск

Дальний Восток

Хабаровчанин отправился на 4 года в колонию за вербовку в ряды террористов

Хабаровчанин отправился на 4 года в колонию за вербовку в ряды террористов

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Хабаровского края за попытку уговорить своих знакомых уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам и воевать на их стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд признал мужчину виновным в склонении к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ (ч.1 ст.205.1 УК РФ). Злоумышленник приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что мужчина был задержан после того как двое его знакомых, которых он пытался уговорить воевать на стороне боевиков в Сирии, не согласившись с его предложением, рассказали о случившемся сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что молодой человек являлся приверженцем радикально-религиозных взглядов, передает «Интерфакс».

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 28.11.17

Конкурс с «бородатыми женщинами» нам не нужен: итоги опроса на сайте РИА «Новый День». / Росстат подсчитал, где в России самый дорогой новогодний салат. / На российской границе поймали китайца с осколками метеорита. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / терроризм

В Петербурге врача УЗИ отправили в СИЗО за угрозы устроить теракт в метро

ФСБ возьмет под контроль геймеров в целях борьбы с терроризмом

Теракт в Египте: погибших уже 305. В числе жертв – десятки стариков и детей

В Египте уничтожены 30 причастных к атаке на мечеть террористов и их оружейные склады

После масштабного теракта в Каире введен режим ЧП. Путин предложил помощь

Теракт в египетской мечети: число погибших выросло до 235

В мечети Египта прогремел взрыв: 75 человек погибли, десятки ранены

В Германии скрутили готовивших теракт на Рождество сирийцев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Сирия, терроризм,

Новости партнеров

Дальний Восток, все новости

Москва /

Конкурс с «бородатыми женщинами» нам не нужен: итоги опроса на сайте РИА «Новый День»

Экономика /

Росстат подсчитал, где в России самый дорогой новогодний салат

На российской границе поймали китайца с осколками метеорита

Хорошавину «светит» 13 лет «строгача» и штраф в 500 млн

Москва /

Задай свой вопрос Путину

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости