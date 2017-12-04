В Хабаровске экстремисты планировали нападение на администрацию

В Хабаровском крае четверых мужчин заподозрили в экстремизме из-за того что они, вероятно, планировали напасть на администрацию района. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. В зависимости от роли каждого, им инкриминируют организацию экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе (ч.1 ст.282.1, ч.2 ст.282.1 УК РФ).

Следователи считают, что в августе 2017 года двое жителей Хабаровска решили организовать экстремистское сообщество националистического характера. Они вовлекли в преступную группу двоих своих знакомых. По версии следствия, члены сообщества решили совершить преступления против лиц неславянской национальности. Они раздобыли пособия по изготовлению в домашних условиях взрывчатых веществ.

Выяснилось, что проводили тренировки на территории заброшенных зданий, расположенных в Хабаровске. В том числе они стреляли из пневматического и травматического оружия, учились бросать бутылки с зажигательной смесью. Кроме того они изготовили флаг своего преступного сообщества. В ближайших планах подозреваемых, считают следователи, было нападение на администрацию одного из районов Хабаровска. Кроме того, Они готовили нападение на одну из уличных продуктовых точек.

Активную роль расследовании принимают сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю.

На данный момент все участники сообщества задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что двое злоумышленников являются студентами хабаровского вуза, один мужчина проживал в Еврейской автономной области. Следствие считает, что подозреваемые планировали после каждого своего преступления оставлять на месте свой знак, чтобы правоохранительные органы и население знало, что его совершили участники экстремистского сообщества.

Расследование уголовного дела продолжается.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 03.12.17

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