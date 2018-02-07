Укравшего 145 млн рублей приморского экс-чиновника освободили в зале суда

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему генеральному директору краевого государственного унитарного предприятия «Приморская краевая аптека» Василию Сысойкину. Его обвиняли в растрате в особо крупном размере.

Как сообщили в суде, Сысойкин признан виновным растрате, совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, однако с учетом срока, проведенного под стражей и домашним арестом, наказание считается отбытым. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

При этом гражданский иск о взыскании с Сысойкина более 140 млн растраченных им рублей был удовлетворен. Гособвинитель в ходе прений просил для фигуранта девять с половиной лет заключения.

По данным следствия, с мая 2006 года по декабрь 2012 года Сысойкин растратил вверенные ему денежные средства Приморского края, находящиеся в хозяйственном ведении «Приморской краевой аптеки». Ущерб превысил 144,8 млн рублей.

По данным дальневосточных СМИ, чиновник похищал средства, поступавшие на счета предприятия из территориальных подразделений ФОМС и администрации Приморского края в рамках федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения. Они предназначались для приобретения и реализации лекарственных препаратов для малоимущих жителей края.

По версии следствия, на украденные деньги Сысойкин приобретал недвижимость в Черногории. Он купил 2 отеля, 2 коттеджа, апартаменты, а также учредил 4 фирмы. Уголовное дело расследовали сотрудники следственного отдела УФСБ России по Приморскому краю. Изначально фигурант дела от органов следствия скрылся за границей. Его объявили в международный розыск. В конце 2013 года по возвращении из Италии Сысойкина задержали в Черногории в аэропорту Подгорица.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, гособвинение не согласилось с приговором суда и будет его обжаловать. «Учитывая, что государственный обвинитель в судебных прениях предлагал суду назначить Сысойкину 9 лет 6 месяцев лишения свободы, приговор районного суда будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания», – сообщили в надзорном ведомстве.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 07.02.18

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