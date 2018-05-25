ЦБ отнял лицензию у хабаровского банка «Уссури»

Банк России отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури». Руководство кредитной организации завысило данные о стоимости имущества, а также осуществляло «схемные» сделки с проблемными ссудами. В результате собственный капитал банка снизился, что это создало угрозу интересам вкладчиков.

Регулятор неоднократно применял меры надзорного реагирования в отношении «Уссури». Банку запрещали принимать вклады от населения, сообщают в пресс-службе ЦБ РФ.

Руководство «Уссури» нарушало требования Банка России в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитной организацией осуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, целью которых было «искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности».

«В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной организации Банк «Уссури» (АО) с рынка банковских услуг», – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что банк был участником системы страхования вкладов. Вкладчики «Уссури» могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% средств на депозитах, но не более 1,4 млн рублей на одного клиента.

Банк «Уссури» по величине активов на 1 мая 2018 года занимал 275-е место в банковской системе РФ и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Хабаровского края.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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